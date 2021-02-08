Владикавказ, , 08:51 — REGNUM В Северной Осетии утро первого дня новой учебной недели, 8 февраля, в ряде школ началось с отмены занятий. Якобы появилась информация об угрозе терактов, передает ГТРК «Алания».

«С утра отменены уроки. Родители получают сообщения от классных руководителей о том, что занятия начнутся с третьего урока. Здания проверяют кинологи», — говорится в материале телеканала.

Правоохранители проверяют здания учебных заведений после распространения в соцсети информации о якобы полученном сообщении о готовящихся терактах в школах страны.

В настоящее время информации о данном событии на официальных сайтах правоохранительных органов нет.