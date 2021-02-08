Барнаул, , 08:46 — REGNUM В Алтайском крае, где сегодня, 8 февраля, погибли четверо работников, расчищая снег на крыше в Смазнево Заринского района, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ («Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

На Алтае под снегом погибли люди, место трагедии на станции Смазнево МЧС

Следователи проводят осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ЧП в Заринском районе произошло сегодня утром, 8 февраля, в 10:00 по местному времени, при расчистке крыши зернохранилища.

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Трагедии способствовали перепады температуры окружающего воздуха, периоды резкого потепления и метели.

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