Киев, , 08:35 — REGNUM В аэропорту «Борисполь» у иностранца изъяли медицинские препараты производства компании Pfizer. Об этом сообщила пресс-служба Киевской таможни.

В ведомстве отметили, что у 39-летнего гражданина Кувейта, который направлялся в Стамбул, нашли в двух чемоданах 10,8 тыс. блистеров по 14 капсул препарата «Лирика» от компании Pfizer.

Общая стоимость 151,2 тыс. капсул оценивается примерно в 2 млн гривен или $72 тыс.

Препарат используется для борьбы с нарушениями деятельности центральной нервной системы, а также для лечения некоторых хронических болезней. Кроме того, он популярен среди наркоманов, поскольку обладает противосудорожным действием и позволяет снимать симптомы так называемой «ломки».

"Как такое количество препарата, который выпускается только по рецепту, оказалась в руках одного иностранца — вопрос для выяснения», — отметили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Черниговской области Украины у гражданина Белоруссии изъяли партию танковых оптических приборов, спрятанных в днище автомобиля.

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