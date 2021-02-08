Сорочинск, Оренбургская область, , 08:23 — REGNUM В Сорочинском городском округе Оренбургской области полиция проводит проверку по факту гибели 13-летнего школьника, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

По данным ведомства, вечером 7 февраля возле дома по ул. Некрасова насмерть сбит подросток. Водитель с места ДТП скрылся. Личность мужчины была оперативно установлена. Он задержан. Медосвидетельствование показало, что водитель был пьян.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Водителю грозит до 12 лет лишения свободы.