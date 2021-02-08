Чанчжин, , 08:25 — REGNUM 8 февраля в КНДР зафиксировали подземные толчки. Об этом сообщает TBS со ссылкой на представителей южнокорейской метеорологической службы.

Согласно данным, землетрясение 3,2 балла произошло на рассвете в 03:37 по местному времени в 37 км к северо-северо-востоку от уезда Чанчжин провинции Хамгён-Намдо.

Известно, что спустя четыре часа в данном регионе произошло второе землетрясение. Землетрясение 2,3 балла произошло в 07:46 по местному времени в 43 км к северо-востоку от уезда Чанчжин.

«Данное землетрясение имеет естественное происхождение», — сообщили представители метеорологической службу Южной Кореи.