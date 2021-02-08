с. Смазнево, , 08:20 — REGNUM Алтайские спасатели назвали причину схода снега на станции Смазнево Заринского района, где четыре человека погибли ещё четыре — пострадали. По их словам, этому способствовали перепады температуры окружающего воздуха, периоды резкого потепления и метели. Подробности сегодня, 8 февраля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю.

В Алтайском крае на станции Смазнево под снежными завалами погибли четверо человек МЧС

«Данная обстановка способствовала образованию снежных масс и сходу снега с крыш зданий, что представляет серьёзную опасность для граждан. Подобные происшествия уже были зарегистрированы в регионе», — отмечают в МЧС.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ЧП в Заринском районе произошло сегодня утром, 8 февраля, в 10:00 по местному времени. В результате схода снежного покрова с крыши зернохранилища под завалом оказались восемь человек.

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