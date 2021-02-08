Екатеринбург, , 08:08 — REGNUM В административном здании на улице Белинского в Екатеринбурге горит электропроводка. Об этом сообщает свердловское региональное управление МЧС.

Открытое горение идёт в щитках с 15 по 17 этажи. Горит 100 погонных метров. Тушение огня продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар возник утром. Из здания эвакуировали 23 человек, двое с отравлением продуктами горения попали в больницу.

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