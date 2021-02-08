Новосибирск, , 07:46 — REGNUM Прокуратура Новосибирской области назначила свою проверку после гибели ребёнка в одном из центров отдыха. В ведомстве подчеркнули, что при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Напомним, что ранее региональное управление СКР сообщило о начале проверки по факту смерти ребёнка в одном из новосибирских центров отдыха.

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В прокуратуре уточнили, что погиб двухлетний ребёнок. Трагедия произошла в бассейне банного комплекса «Майами-бис» на улице Никитина в городе Новосибирске. «Предварительно установлено, что ребёнок, оказавшись без присмотра родителей, которые отмечали день рождения родственника, утонул в расположенном в сауне бассейне. Оказанная ребёнку медицинская помощь не помогла», — подчеркнули в ведомстве. Прокуратура проверит соблюдение законодательства о защите прав ребёнка и оценит достаточность принимаемых мер к обеспечению безопасности пребывания детей в банно-развлекательном комплексе.