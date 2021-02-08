Екатеринбург, , 07:41 — REGNUM Тушение пожара в административном здании на улице Белинского, 83 в Екатеринбурге осложнено сильным задымлением. Об этом сообщает региональное свердловское управление МЧС.

Сейчас спасатели наращивают группировку средств и сил. На месте работают 63 человека, а также 14 единиц пожарно-спасательной техники. Всего задействовано 6 звеньев газодымозащитной службы.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в 23-этажном здании возник утром. С первого по девятый этажи загорелись электрощитки.

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