Екатеринбург, , 07:36 — REGNUM В Екатеринбурге из административного здания на улице Белинского, 83 спасли 23 человека. Об этом сообщает свердловское областное управление МЧС.

Шестеро из них были выведены с использованием масок дыхательных аппаратов. Двое граждан отравились продуктами горения. Их доставили в больницу.

Сейчас идёт борьба с пожаром. Как сообщало ИА REGNUM, утром 8 февраля в 23-этажном здании загорелись электрощитки.

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