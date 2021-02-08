Екатеринбург, 8 февраля 2021, 07:36 — REGNUM В Екатеринбурге из административного здания на улице Белинского, 83 спасли 23 человека. Об этом сообщает свердловское областное управление МЧС.
Шестеро из них были выведены с использованием масок дыхательных аппаратов. Двое граждан отравились продуктами горения. Их доставили в больницу.
Сейчас идёт борьба с пожаром. Как сообщало ИА REGNUM, утром 8 февраля в 23-этажном здании загорелись электрощитки.
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