Красноярск, 8 февраля 2021, 07:10 — REGNUM Сообщения о ложном минировании школ в Красноярске прокомментировала краевая антитеррористическая комиссия.
Как сообщили ИА REGNUM в правительстве края, ссылаясь на данные антитеррористической комиссии, 8 февраля на электронные адреса ряда образовательных учреждений поступили анонимные сообщения об угрозах терроризма. Из-за этого была «нарушена деятельность образовательных учреждений».
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На местах работают сотрудники полиции. Устанавливаются источники информации о «минировании».
Население края просят «ответственно относиться» к требованиям сотрудников правоохранительных органов, сохранять спокойствие и проявлять бдительность.
Число «заминированных» школ в комментарии антитеррористической комиссии не названо.
Как сообщало ИА REGNUM, волна «минирований» 8 февраля также прошлась по регионам Дальнего Востока.
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