Посёлок Шерегеш, Кемеровская область, , 07:10 — REGNUM В Кузбассе начата доследственная проверка по факту гибели туриста. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

«5 февраля 2021 года в 16:50 (время местное) поступило сообщение, что на склоне горы Северный Мустаг спортивно-туристического комплекса «Гора Зеленая» в пгт Шерегеш обнаружено тело 30-летнего жителя Московской области», — уточнили в ведомстве.

Установлено, что он вместе с другими туристами катался на сноуборде по необорудованному склону. Мужчина на высокой скорости врезался в выступающий из снега камень и потерял сознание. Друзья вызвали спасателей и до их приезда оказывали ему первую помощь. Но признаков жизни пострадавший не подавал. Спасатели спустили его тело к подножию горы и вызвали следственную группу.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего и причина смерти пострадавшего.