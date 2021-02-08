Новосибирск, , 07:02 — REGNUM Следователи начали проверку по факту смерти ребёнка в одном из новосибирских центров отдыха. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

«Предварительно установлено, что компания взрослых с детьми проводили время в одном из центров отдыха, расположенном в Октябрьском районе Новосибирска вечером 5 февраля. В какой-то момент ребёнок погрузился в чашу бассейна и был обнаружен взрослыми без признаков жизни», — уточнили в ведомстве.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначена судебная медицинская экспертиза.

Отмечается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.