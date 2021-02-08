Джакарта, , 06:56 — REGNUM Доклад о ходе расследования крушения пассажирского самолёта Boeing 737−524 намерены опубликовать власти Индонезии. Об этом 8 февраля сообщает агентство Reuters.

Глава комитета по обеспечению безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно уточнил, что документ будет опубликован 10 февраля. По словам Таджахоно, отчёт появится на сайте ведомства.

Власти Индонезии ранее заявляли, что отчёт о ходе расследования, без указания причин авиакатастрофы, будет опубликован в течение 30 дней с момента ЧП.

Напомним, крушение пассажирского самолёта Boeing 737−524 произошло 9 января. Самолёт, на борту которого находилось 62 человека, потерпел крушение между островами Ланканг и Лаки в Яванском море через несколько минут после взлёта.

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