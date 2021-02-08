Абакан, , 06:46 — REGNUM В Абакане (Хакасия) 7 февраля загорелось здание склада. Площадь пожара по повышенному рангу достигла 300 кв. м.

Как сообщили ИА REGNUM 8 февраля в ГУ МЧС по республике, сообщение о возгорании в неэксплуатируемом здании на территории производственного объекта поступило в 19:00 по местному времени. На место происшествии выехали силы со всех пожарных частей города.

Прибывший на место дежурный караул обнаружил, что горит крыша здания, внутри — сильное задымление.

В ликвидации пожара принимал участие 41 человек, использовалось десять единиц техники. Пожарные справились с открытым огнём за два часа. Ещё три часа понадобилось на разбор и проливку очага возгорания.

Причину пожара установят дознаватели МЧС.

Напомним, с начала 2021 года в Хакасии зарегистрирован 221 пожар.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля в Красноярске произошёл пожар на складе автозапчастей. Погибли работник склада и трое пожарных, пытавшихся его спасти.

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