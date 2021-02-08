Магадан, Магаданская область, , 07:01 — REGNUM В Магаданской области возбуждено уголовное дело по факту смерти трёх человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СК России по Колыме.

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7 февраля при тушении возгорания квартиры жилого дома по улице Зеленой в посёлке Стекольный Хасынского городского округа, обнаружили тела мужчины 62 лет, женщины 1979 года рождения и её девятилетнего ребёнка.

В квартире проводятся следственные мероприятия, на место выехал заместитель руководителя СУ СК России по Магаданской области.

Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате пожара в двухэтажном жилом доме в Кандалакше (Мурманская область) погиб мужчина.