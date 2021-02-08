Южно-Сахалинск, , 06:41 — REGNUM На Сахалине ведётся операция по спасению рыбаков, которые оказались на оторвавшейся от берега льдине. ЧП произошло в районе села Заозерное Макаровского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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Отрыв льдины от берега произошёл из-за отжимного ветра. В открытое море на ней уносит двух рыбаков.

К спасательной операции привлечены группа от инспекторского участка ГИМС Макаровского района, спасатели, силы и средства от ОП села Восточное, администрации Макаровского ГО.

Как сообщало ИА REGNUM, на Байкале 1 февраля под лёд ушёл очередной автомобиль, унося с собой жизни двух человек. Трагедия на этот раз произошла в 15 км от села Дубинино в Кабанском районе Бурятии.