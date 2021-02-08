Артём, Приморский край, , 06:32 — REGNUM В Артёме Приморского края возбуждено уголовное дело по факту криминальной смерти местного жителя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры края.

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В ходе следственных действий установлено, что предприниматель принял на работу мужчину в качестве подсобного рабочего. В августе 2019 года между ними возникла ссора, в ходе которой фигурант уголовного дела причинил по неосторожности телесные повреждения работнику.

После избиения он закрыл потерпевшего в подсобном помещении, незаконно лишив его свободы. В результате полученных телесных повреждений мужчина скончался в «подсобке». Намереваясь скрыть преступление, подозреваемый поджёг помещение, в котором находился труп.

Уголовное дело направлено в Артемовский городской суд.

Как сообщало ИА REGNUM, Хабаровский краевой суда вынес приговор 36-летнему жителю Комсомольска-на-Амуре за убийство двух человек.