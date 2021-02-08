Петропавловск-Камчатский, , 06:29 — REGNUM На Камчатке объявили предупреждение о лавинной опасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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Сход лавин возможен с 8 по 11 февраля.

Самопроизвольный сход снежных масс возможен с сопок в Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском, Мильковском, Усть-Камчатском, Быстринском районах. Возможны также лавины с Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов.

Возможны также лавины в Кроноцком заповеднике.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке 15-летнего подростка завалило снегом. Извлекать его пришлось спасателям.