Челябинск, , 06:24 — REGNUM В Челябинске троих детей, оплативших проезд, высадили из трамвая. Об этом в соцсетях рассказала кондуктор общественного транспорта.

Инцидент произошёл 7 февраля днём. По словам женщины, она лично отбила троим юным пассажирам билеты. Но когда вошли контролёры, то дети не смогли найти свои проездные документы. При этом и кондуктор, и другие пассажиры подтвердили, что проезд ими был оплачен.

В итоге детей высадили, а на кондуктора составили акт, что у неё безбилетные пассажиры. Отметим, официальных комментариев пока не последовало.