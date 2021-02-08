Южно-Сахалинск, , 05:34 — REGNUM На Сахалине и Курилах завершилась проверка зданий школ на наличии взрывных устройств. Сообщения о минировании не подтвердились. Школы вернулись к своей штатной работе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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Спецслужбы проверили все 149 школ области. Взрывных устройств обнаружено не было. После заключения о том, что находиться в зданиях полностью безопасно, школы вернулись к работе по расписанию.

«Важно было исключить возможные угрозы для школьников, проверить поступившую тревожную информацию», — рассказала министр образования Сахалина Анастасия Киктева.

Школы проведут уроки по расписанию во вторую смену.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля утром сообщения о минировании поступили в школы Сахалина, Благовещенска Амурской области и Чукотки. После проверки зданий на наличие взрывных устройств учебные заведения возвращаются к штатной работе.

По сообщению ЦУР Сахалина, учебы во вторую смену в школах Холмска 8 февраля не будет из-за непогоды.