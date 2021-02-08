Южно-Сахалинск, , 04:55 — REGNUM На Сахалине в районе села Восточное Макаровского района от берега оторвало льдину, на которой находятся два рыбака, сообщил в своём телеграм-канале областной ЦУР.

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Льдину с рыбаками уносит в открытое море. На место происшествия уже оперативно выехали спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Владивостока по публикациям из соцсетей начала проверку соблюдения законодательства в сфере организации транспортного сообщения и предоставления транспортных услуг населению — на подходе с острова Русский к острову Попова автомобиль с продуктами питания для жителей, провалился под лёд и затонул.