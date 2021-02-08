Анадырь, , 04:26 — REGNUM Утром 8 февраля в полицию Анадыря на Чукотке поступило сообщение о том, что в школах города заложены взрывные устройства, пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

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Из школ были оперативно эвакуированы 488 детей и 45 учителей. Сотрудниками Росгвардии совместно с кинологами была проведена проверка зданий, взрывных устройств не обнаружено. В настоящий момент занятия в школах возобновлены.

Власти Чукотки отменили занятия в школах в четырёх муниципалитетах.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля началось на Сахалине с сообщения о минировании школ. Школьники и коллективы учебных заведений были эвакуированы.