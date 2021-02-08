Манила, , 04:23 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано сейсмологами в южной части Филиппин. Об этом 8 февраля сообщил филиппинский Национальный совет по уменьшению опасности стихийных бедствий и управления рисками (NDRRMC).

Эпицентр подземных толчков находился на острове Минданао, в шести километрах к юго-востоку от города Магсайсай. В результате землетрясения получили травмы три человека. В городе Котабато были повреждены восемь жилых домов и две церкви. В Дигос-Сити треснула стена в здании торгового центра.

Очаг землетрясения залегал на глубине 15 км. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 6,3, которое произошло на Филиппинах. Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

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