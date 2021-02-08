Благовещенск, 8 февраля 2021, 03:04 — REGNUM Сообщения о возможном минировании поступили утром 8 февраля во все школы Благовещенска Амурской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.
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Все, кто находился в школах были эвакуированы. Правоохранительные органы проводят проверку зданий учебных заведений.
Было принято решение отменить полностью уроки в первую смену во всех школах Благовещенска.
Как сообщало ИА REGNUM, житель Хабаровска получил реальный срок за ложное сообщение о взрывном устройстве в самолёте. Суд приговорил лжетеррориста к четырём годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.