Южно-Сахалинск, , 02:54 — REGNUM Утро понедельника 8 февраля началось на Сахалине с сообщения о минировании школ. Школьники и коллективы учебных заведений были эвакуированы. Об этом в своём телеграм-канале написал губернатор области Валерий Лимаренко.

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Оперативные службы проверяют школы островного региона на наличие взрывных устройств.

Всего из-за сообщения о минировании были эвакуированы 149 школ. Занятия в первую смену 8 февраля в них полностью отменили, пишет телеграм-канал ЧС Сахалин.

Как сообщало ИА REGNUM, мужчину осудили за ложное сообщение о минировании отдела полиции в Самаре. Суд признал обвиняемого виновным и приговорил его к трем года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.