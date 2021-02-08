Хэфэй, Китай, , 02:17 — REGNUM Одиннадцать человек погибли, еще троих удалось спасти после крушения рыбацкой лодки в озере на востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Смертельный инцидент произошел ночью 4 февраля на озере Боху, когда рыбацкая лодка с 14 деревенскими жителями из уезда Сусун провинции Аньхой перевернулась на воде, сообщили в службе спасения местной администрации.

Трое рыбаков сумели выплыть на берег, в то время как остальные 11 человек погибли. Поисково-спасательная операция была свернута 6 февраля.