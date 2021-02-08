Нашвилл, США, , 02:15 — REGNUM Молодой человек инсценировал ограбление и был застрелен в американском штате Теннесси. Об этом 7 февраля сообщает NBC News.

Инцидент произошёл в городе Нашвилле. Молодой человек 20-ти лет вместе со своим другом решил разыграть людей на стоянке местной компании. Он взял в руки большой мясницкий нож и попытался инсценировать ограбление.

Но 23-летний молодой человек, из числа находившихся на стоянке, воспринял угрозу серьёз и застрелил разыгрывавшего нападение. Прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции застреливший «грабителя» рассказал, что не сомневался в серьёзности нападения.

В настоящее время сотрудники полиции расследуют все обстоятельства произошедшего. Против молодого человека, убившего псевдограбителя пока не выдвинуто никаких обвинений.

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