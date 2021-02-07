Могадишо, , 21:09 — REGNUM В Сомали неизвестные совершили новый теракт. Об этом сообщило Anadolu Ajansı со ссылкой на местные источники.

Взрыв произошел в воскресенье, 7 февраля, в штате Галмудуг. По последним данным, в результате инцидента погибли не менее десяти человек, в том числе начальник местной разведки Абдирашид Абдинур Гоже.

Отмечается, что взрывное устройство было установлено в селении Дхусамареб у обочины дороги.

Ответственность за кровавую акцию пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

Как передавало ИА REGNUM, неизвестные обстреляли территорию резиденции правительства Сомали в городе Дусамареб в ночь на 2 февраля.

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