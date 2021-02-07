Екатеринбург, , 19:09 — REGNUM В Свердловской области из-за ДТП погибли две девочки. Об этом пишут СМИ.

По данным изданий, авария произошла на 116-м километре трассы Ивдель — ХМАО. Столкнулись автомобили «Kio Rio» и «Toyota Land Cruiser». Девочки были пассажирками первой машины.

По предварительным данным, один из водителей не выбрал безопасную скорость и допустил занос машины и выезд на встречную полосу. По факту ДТП идёт доследственная проверка. Кроме того, как сообщает региональная прокуратура, надзорный орган взял ход проверки на контроль.