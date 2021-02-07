Донецк, , 19:00 — REGNUM Огонь в направлении села Луганское и поселка Лозовое в пригородах Донецка открыли представители вооруженных формирований Украины. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщило 7 февраля представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В сообщении уточняется, что со стороны Новомихайловки украинские силовики вели огонь по Луганскому, а со стороны Песок — по Лозовому.

Отмечается, что в общей сложности 12 выстрелов из АГС и РПГ произведено по Луганскому, 20 мин калибром 82 мм было выпущено в направлении Лозового.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 7 февраля в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК сообщили, что ВСУ за сутки нарушили перемирие в Донецкой Народной Республике пять раз.

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