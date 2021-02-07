Курган, , 18:17 — REGNUM В Курганской области с 7 февраля до 14:00 8 февраля по местному времени (12:00 мск) вводятся временные ограничения движения транспортных средств по автодорогам регионального или межмуниципального значения. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Приостанавливается движение грузовиков и тонаров, автобусные и школьные перевозки.

Причина ограничений — резкое потепление и осадки в виде дождя и мокрого снега, в результате которых на дорогах образовался снежный накат и наледь.