Москва, , 17:11 — REGNUM В Москве произошёл пожар в металлическом ангаре на площади около 1000 кв. м, сообщили 7 февраля в пресс-службе столичного главного управления МЧС.

По данным ведомства, пожар произошёл на Варшавском шоссе.

«Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров», — сообщили в пресс-службе.

По некоторым данным, пожар произошел в ангаре, в котором хранилась лакокрасочная продукция. Сведений о пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января произошел крупный пожар на территории промзоны в столичном районе Южное Тушино. Для тушения пожара были задействованы вертолёты.

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