Москва, , 15:57 — REGNUM Заявление пресс-центра штаба Операции объединённых сил Украины о том, что двое украинских военных погибли при подрыве на неизвестном взрывном устройстве в районе населённого пункта Марьинка в Донбассе, вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение 7 февраля в социальной сети Facebook.

«Извините, а что они делали на территории Донбасса? Ромашки собирали и заблудились?», — задаётся вопросом Alena B.

Некоторые комментаторы вынесли предположение, что устройство было названо неизвестным по той причине, что оно было заложено украинской стороной, но взорвалось из-за отсутствия должной информации о его расположении у военных Украины.

«Это подарок «доблестным и непобедимым» ВСУ. Подарок от таких же «непобедимых» вооружённых сил США! Заминировать заминировали, а карту дать забыли», — поделилась своим мнением Марина П.

Часть пользователей призвала российское руководство установить миротворческие силы в данном регионе, чтобы прекратить бессмысленные смерти среди военнослужащих и гражданских лиц.

«Пока российская армия не станет на линии разграничения, так и будут укрокаратели там бродить. И ладно бы, как эти, но они же еще и стреляют», — пишет Сергей Р.

Другие призвали украинскую сторону покинуть конфликтный регион. Граждане считают, что нахождение ВСУ рядом с самопровозглашёнными республиками лишь затягивают мирный исход многолетнего противостояния.

«Так пусть едут домой! Что они на Донбассе с оружием в руках делают? Люди там свой выбор сделали и России давно пора уже заканчивать с этим безпонтовым Минском-2. Люди устали от войны и неопределённости, а санкции с России они всё равно не снимут, а будут лишь новые причины выдумывать и создавать нам проблемы», — считает Михаил Ц.

Напомним, 6 февраля пресс-центр штаба Операции объединенных сил Украины сообщил о том, что двое украинских военных погибли при подрыве на неизвестном взрывном устройстве в районе населённого пункта Марьинка в Донбассе, а ещё один получил ранения.