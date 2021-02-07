Екатеринбург, , 14:48 — REGNUM В Свердловской области из-за крупного ДТП заблокировано движение по трассе М-5. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

По данным ведомства, движение организовано по резервной дороге. А глава пресс-службы регионального управления МВД России Валерий Горелых отметил, что в районе аварии налажено реверсивное движение. Водителям рекомендуют объезжать участок через Арамиль и село Патруши.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП случилось 7 февраля. Столкнулось порядка 20 автомобилей.

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