Махачкала, , 15:11 — REGNUM Подозреваемые в убийстве бывшего главы села Новокули Новолакского района Республики Дагестан Абакара Капланова сотрудники «Росгвардии», по предварительным данным, получали угрозы от покойного и прибыли в отдел полиции для того, чтобы написать заявление на него. Об этом 7 февраля сообщил источник в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, со стороны бывшего руководителя села в адрес двух сотрудников ОМОН, братьев Курбановых, неоднократно поступали угрозы. В связи с этим они прибыли в Советский отдел полиции Махачкалы для подачи заявления», — приводит слова источника ТАСС.

Также он добавил, что во время попытки разрешить данный конфликт в кабинете начальника уголовного розыска, куда были приглашены обе стороны, произошел трагический инцидент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее расследование уголовного дела по факту убийства экс-главы села Новокули Абакара Капланова в здании Советского РОВД города Махачкалы взял под свой контроль врио главы Дагестана Сергей Меликов.