Екатеринбург, , 14:41 — REGNUM К месту крупного ДТП на Челябинском тракте уже прибыл пункт обогрева МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления данного ведомства.

ДТП на трассе «Екатеринбург-Челябинск» 66.mchs.gov.ru

Сообщение об аварии на трассе М-5 поступило спасателям в 12:40 по местному времени. Сейчас спасатели отпаивают участников ДТП чаем и отогревают. Также они помогают расчистить участок дороги от повреждённых автомобилей.

Отметим, всего в ДТП столкнулись порядка 20 автомашин. Пострадавших нет.

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