Екатеринбург, , 14:32 — REGNUM На федеральной трассе М5 в Свердловской области произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участие порядка 20 автомобилей. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщил глава пресс-службы Главного управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

ДТП произошло на территории Сысертского городского округа в районе 182−185 километра федеральной трассы М5Екатеринбург— Челябинск. Погодные условия в данном районе были неблагоприятными, дорожное покрытие покрылось наледью. По всей видимости, один из водителей не справился с управлением на скользкой дороге — его занесло. Он ударил по тормозам из-за чего произошло столкновение порядка 20 автомобилей.

Горелых отметил, что данные о жертвах или пострадавших пока не поступали. Проезд по трассе оказался заблокирован, возникла пробка длинной не менее трех километров. Сотрудники МВД организовали реверсивное движение на месте ДТП и рекомендуют водителям транспортных средств объезжать данный участок через село Патруши иАрамиль.