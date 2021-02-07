Сеул, , 13:31 — REGNUM Окружной суд в городе Сувон приговорил двух сотрудников компании Samsung Display к двум годам лишения свободы из-за незаконной передачи технологии производства дисплеев на органических светодиодах (OLED) сторонней компании. Об этом сообщает портал The Elec.

Сотрудники Samsung Display были задержаны в 2020 году, им было предъявлено обвинение в нарушении коммерческой тайны. По версии следствия, в период с ноября 2019 года по май 2020 года они передавали сторонней компании техническую информацию о процессе изготовления клейкого оптического материала, используемого при производстве OLED-дисплеев.

Отмечается, что Samsung потратила на разработку технологий производства OLED-дисплеев более 10 млрд вон, поэтому утечка этих технологий могла нанести большой урон компании.

Окружной суд приговорил двух исследователей Samsung Display к двум годам лишения свободы. Также к тюремному сроку в один год был приговорён представитель компании, которой передавались технологии Samsung.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года правительство Южной Кореи ужесточило правила экспорта технологий производства OLED-дисплеев.

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