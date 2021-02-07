Москва, , 14:17 — REGNUM Один из инспекторов службы транспортной безопасности подозревается в том, что он избил двух мужчин на станции московского центрального кольца (МЦК) «Ростокино», которое расположено на северо-востоке российской столицы. Об этом 7 февраля сообщили в ГУ МВД по г. Москве.

Как уточняет РИА Новости, сообщение о драке поступило в полицию от граждан в ночь на 6 февраля в 00:41 мск.

При этом прибывшие по вызову сотрудники полиции узнали, что ранее в вестибюле станции три мужчины, у которых не было билета, совершили попытку прохода через турникет, однако были остановлены и выведены инспекторами службы транспортной безопасности на улицу.

«Словесный конфликт перерос в драку», — отметили в столичном главке МВД.

Затем, по данным полицейских, инспектором транспортной безопасности был нанесен удар головой одному из пытавшихся попасть в метро без билета мужчин, в результате чего последний получил черепно-мозговую травму, перелом основания черепа и ушиб головного мозга.

Кроме того, как указали в главке МВД по Москве, ещё один мужчина с вывихом руки и ушибом головы, по предварительной информации, был доставлен в медучреждение после драки и покинул его самостоятельно.

«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинении тяжкого вреда здоровью — ред.)», — также отметили в столичном ГУ МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пассажиры метро в коммуне Моленбек (Брюссель) пострадали в результате нападения неизвестного, вооружённого холодным оружием.