Черновцы, Украина, 7 февраля 2021, 13:20 — REGNUM В городе Черновцы в помещении торгового центра «Майдан» прогремел взрыв, об этом 7 февраля сообщает пресс-служба регионального отделения национальной полиции.
В результате взрыва никто не пострадал, однако были повреждены помещения торгового центра.
По информации издания «Страна.ua» взрыв произошел в торговом центре по улице Героев Майдана, 71 (бывшая улица Красноармейская). В складском помещении, расположенном на третьем этаже прогремел взрыв, в результате которого в окнах здания вылетели стекла.
Директор торгового центра отрицает версию о взрыве бытового газа, так как по его словам газ в торговом центре расположен в другой стороне здания и не был подведен к той части здания, где произошел взрыв.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.