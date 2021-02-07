Черновцы, Украина, , 13:20 — REGNUM В городе Черновцы в помещении торгового центра «Майдан» прогремел взрыв, об этом 7 февраля сообщает пресс-служба регионального отделения национальной полиции.

В результате взрыва никто не пострадал, однако были повреждены помещения торгового центра.

По информации издания «Страна.ua» взрыв произошел в торговом центре по улице Героев Майдана, 71 (бывшая улица Красноармейская). В складском помещении, расположенном на третьем этаже прогремел взрыв, в результате которого в окнах здания вылетели стекла.

Директор торгового центра отрицает версию о взрыве бытового газа, так как по его словам газ в торговом центре расположен в другой стороне здания и не был подведен к той части здания, где произошел взрыв.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.