* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Ставрополь, , 13:06 — REGNUM В Ставропольском крае задержаны пятеро членов законспирированной ячейки террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Среди задержанных есть несовершеннолетние, пишет 7 февраля «Интерфакс».

По данным издания, деятельность группы сторонников террористической организации была пресечена на прошлой неделе. Все задержанные принесли присягу ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Правоохранители проверяют причастность их к совершению преступлений террористической направленности. Кроме того, в настоящее время устанавливаются контакты задержанных с террористами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Дагестане были задержаны шестеро несовершеннолетних, создавших экстремистскую ячейку для совершения преступлений террористической направленности. Кроме того, на этой же неделе в Дагестане были разоблачены двое взрослых членов бандподполья, которые входили в другую группу, готовившую теракты и нападения на сотрудников правоохранительных органов.

Информации о задержании членов ячейки террористов на Ставрополье в настоящее время на сайтах официальных органов нет.

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