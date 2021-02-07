Щелковский район, Московская область, , 13:20 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели трех человек в квартире в городе Щелково в Московской области возбудили следователи Главного следственного управления СК РФ по региону. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что 7 февраля в одной из квартир подмосковного Щелково были найдены тела трех человек, включая пятилетнего мальчика, и девочка 14 лет без сознания.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, по предварительной информации, около 07:00 7 февраля глава семьи позвонил в службу «скорой помощи» и рассказал о плохом самочувствии и о запахе газа в квартире, после чего прибывшая на место происшествия бригада врачей обнаружила трех погибших и одну девочку без сознания.

Кроме того, отмечается, что в данный момент на месте трагического инцидента работают следователи и криминалисты, которые совместно со специалистами газовой службы ведут осмотр квартиры и газового оборудования.

«Планируется назначение судебно-медицинских экспертиз, проведение допросов сотрудников газовой службы, обслуживающей данный дом», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля стало известно, что по меньшей мере один человек погиб и еще 65 госпитализированы в результате утечки аммиака на предприятии по производству льда в филиппинском городе Навотас.