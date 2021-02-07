Махачкала, , 12:56 — REGNUM Расследование уголовного дела по факту убийства экс-главы села Новокули Новолакского района Абакара Капланова в здании Советского РОВД города Махачкалы взял под свой контроль врио главы Дагестана Сергей Меликов. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Врио главы Дагестана Сергей Меликов Kremlin.ru

«Сергей Меликов взял на контроль расследование уголовного дела в связи с убийством бывшего главы села Новокули Новолакского района Абакара Капланова, которое произошло накануне в здании отдела полиции по Советскому району УМВД России по городу Махачкала», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что у убитого «была давняя вражда» с двумя сотрудниками Росгвардии из этого же села.

Кроме того, отмечается, что Меликов провел обсуждение случившегося с руководством силовых структур Дагестана и заявил, что он уверен, что расследование данного убийства будет проведено объективно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали двух бойцов Национальной гвардии, которые подозреваются в убийстве человека в отделе полиции в Махачкале.

Напомним, ранее экс-глава дагестанского села Новокули был убит в одном из отделений полиции в городе Махачкале.