Нью-Дели, , 12:28 — REGNUM В индийском штате Уттаракханд на севере страны в горной цепи Гималаи произошло схождение ледника — более 150 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщает телеканал NDTV.

Сообщается, что огромные ледовые массы сошли вниз по горным гималайским рекам Алакнанда и Дхаулиганга и вызвали наводнение в высокогорных районах. Чтобы недопустить увеличение ущерба, расположенные ниже по течению этих рек гидроэлектростанции в городах «Сринагар», «Ришикеш» и «Харидвар» приступили к экстренному сбросу воды.

Известно, что основной удар стихии пришелся на гидроэлектростанцию «Ришиганга». Большая часть пропавших без вести — это работники данной гидроэлектростанции. На место происшествия направлены два отряда Индо-тибетской пограничной полиции и три отряда Национальных сил реагирования на стихийные бедствия.

Кроме того, власти опасаются за безопасность рабочих, которые заняты на инфраструктурных проектах в пострадавшем регионе — там возводились автомобильные и железнодорожные мосты. Есть угроза и для местных жителей — начата эвакуация поселений, которые расположены ниже гидроэлектростанции «Ришиганга».