Майами, США, , 11:02 — REGNUM Личные данные пациентов двух больничных сетей в США оказались в открытом доступе вследствие хакерской атаки. Об этом сообщает NBC News.

На одном из хакерских форумов были обнаружены десятки тысяч файлов из внутренней сети ряда больниц в нескольких городах штата Техас и города Майами. Опубликовавшая эти файлы хакерская группировка хорошо известна специалистам по кибербезопасности. Обычно эти хакеры требуют выкуп со своих жертв, однако в больницах не получали от хакеров никаких сообщений.

Отмечается, что утекшие данные содержат не только номера медицинского страхования и другие персональные данные, но и полные истории болезни, а также информацию о медицинских процедурах. Мотивы хакеров, опубликовавших медицинские данные, пока неясны. Медицинские организации начали расследование инцидента при участии сотрудников правоохранительных органов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года компьютерные системы 250 медицинских учреждений компании Universal Health Services в США подверглись кибератаке.