Махачкала, , 10:59 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали двух бойцов Национальной гвардии, которые подозреваются в убийстве человека в отделе полиции в Махачкале. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 6 февраля в кабинете в отделе полиции по Советскому району Управления МВД по Махачкале двое сотрудников Росгвардии застрелили 34-летнего местного жителя. Убитый оказался бывшим главой села Новокули Новолакского района Дагестана Абакар Капланов. По данным местных СМИ у Капланова была давняя вражда с двумя силовиками из того же села. Конфликт мог быть связан с земельными спорами.

Родственники погибшего утверждают, что гвардейцы «загнали» Капланова в отделение и выпустили по нему 38 пуль.

Двое подозреваемых в убийстве задержаны. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об их аресте.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».