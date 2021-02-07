Махачкала, , 10:13 — REGNUM Подозреваемые в убийстве по предварительному сговору омоновцы выпустили по своей жертве — экс-главе села Новокули Новолакского района — две обоймы из табельных пистолетов Ярыгина. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Пистолет Петр Данилов © Красная Весна

Напомним, в Махачкале накануне вечером, 6 февраля, произошло убийство. Прямо в кабинете начальника отдела уголовного розыска Советского РОВД Махачкалы был застрелен бывший глава села Новокули 34-летний Абакар Капланов.

Предварительно причиной убийства в СКР называлась личная неприязнь к нему сотрудников ОМОН — братьев Курбановых. Троюродный брат погибшего Рамзан Султанов рассказал журналистам, что на убитого было написано заявление по поводу якобы незаконного выделения земельного участка. Родственник Капланова также подтвердил информацию о выпущенных более 30 пулях по своему брату и рассказал, что подозреваемые — земляки из этого же села.

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