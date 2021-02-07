Донецк, , 09:53 — REGNUM Вооруженные силы Украины пять раз за сутки нарушили перемирие в Донецкой Народной Республике, сообщили 7 февраля в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Украинская армия обстреляла населенные пункты Старомихайловку, Ленинское и Коминтерново.

Читайте также: ВСУ обстреляли поселок Старомихайловка в ДНР из орудий калибра 122 мм

В ходе обстрелов силовики ВСУ выпустили двенадцать снарядов из гаубицы 122 мм, совершили шесть выстрелов из БТР, выпустили по десять гранат из гранатометов РПГ/СПГ и АГС, а также один раз совершили обстрел из крупнокалиберного пулемета.

На данный момент информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях не поступала.

Читайте также: Украинские военные подорвались в Донбассе