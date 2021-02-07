Нур-Султан, , 09:37 — REGNUM В восьми регионах Казахстана в связи с ухудшением погодных условий для всех видов автомобильного транспорта закрыто движение на автомобильных дорогах республиканского и областного значения, сообщает 7 февраля МИА Казинформ со ссылкой на официального представителя министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана Талгата Уали.

В связи с гололедом, дождем со снегом, метелью и ограниченной видимостью из-за погодных условий закрыто движение в городе Нур-Султан, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях.

Что касается столицы Казахстана, то по информации городского департамента по чрезвычайным ситуациям с 00:45 7 февраля (21:45 6 февраля мск) было закрыто движение для всех видов автомобильного транспорта по всем направлениям из города Нур-Султан на автомобильных дорогах республиканского значения.